В Украине ожидается двукратное увеличение случаев COVID, по сравнению с осенью, - Ляшко

"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.

Он также подчеркнул, что в Украине растет количество случаев коронавируса.

"Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%"6 - добавил министр.