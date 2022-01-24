RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні очікується дворазове збільшення випадків COVID, порівняно з осінню, - Ляшко

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозується збільшення числа випадків коронавірусу в два рази, в порівнянні з хвилею, яка була восени минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більше кількість випадків в порівнянні з хвилею, яка у нас була в жовтні-листопаді. У той же час госпіталізації буде менше, також кількість смертей має бути менше", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що завдяки вакцинації нова хвиля в Україні повинна пройти більш спокійно, ніж попередні.

Він також підкреслив, що в Україні зростає кількість випадків коронавірусу.

"Сьогодні відзначається зростання кількості випадків коронавірусу в Україні в два рази з тижня на тиждень. У той же час кількість госпіталізації зростає, але зростає всього на 5%"6 - додав міністр.

Нагадаємо, у 17 областях України вже подчердили штам коронавірусу "Омікрон". Однак поки новий варіант не домінує в країні.

Крім того, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли майже 13 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоКоронавірус