В Україні очікується дворазове збільшення випадків COVID, порівняно з осінню, - Ляшко

"Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більше кількість випадків в порівнянні з хвилею, яка у нас була в жовтні-листопаді. У той же час госпіталізації буде менше, також кількість смертей має бути менше", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що завдяки вакцинації нова хвиля в Україні повинна пройти більш спокійно, ніж попередні.

Він також підкреслив, що в Україні зростає кількість випадків коронавірусу.

"Сьогодні відзначається зростання кількості випадків коронавірусу в Україні в два рази з тижня на тиждень. У той же час кількість госпіталізації зростає, але зростає всього на 5%"6 - додав міністр.