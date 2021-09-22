UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине превышен уровень COVID-заболеваемости: какие области имеют худшую статистику

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом по Украине и отдельно в 22 областях и г. Киеве. Однако в настоящее время страна все еще находится в "зеленой" зоне карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Черновицкой (349), Тернопольской (226) и Харьковской (219) областях уровень COVID-заболеваемости является наиболее превышенным.

Согласно норме, этот показатель должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Стабильной ситуация по заболеваемости коронавирусом остается только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Кроме того, в восьми областях и г. Киеве превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом, а именно:

  • Киев - 54,6%;
  • Днепропетровская область - 70,3%;
  • Донецкая область - 66,4%;
  • Луганская область - 64,6%;
  • Николаевская область - 58,7%;
  • Ровенская область - 66,5%;
  • Харьковская область - 70,0%
  • Херсонская область - 52,1%;
  • Черкасская область - 94,3%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 2175 человек.

Добавим, что Черновицкая область может войти в "красную" зону карантина уже на этой неделе

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус