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В Україні перевищено рівень COVID-захворюваності: які області мають найгіршу статистику

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 вересня рівень захворюваності коронавірусом перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях та м. Києві. Однак на цей час країна все ще перебуває в "зеленій" зоні карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Чернівецькій (349), Тернопільській (226) та Харківській (219) областях рівень COVID-захворюваності є найбільш перевищеним.

Згідно з нормою, цей показник має складати не більше 75 на 100 тисяч населення.

Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.

Крім того, у восьми областях та м. Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:

  • Київ - 54,6%;
  • Дніпропетровська область - 70,3%;
  • Донецька область - 66,4%;
  • Луганська область - 64,6%;
  • Миколаївська область - 58,7%;
  • Рівненська область - 66,5%;
  • Харківська область - 70,0%
  • Херсонська область - 52,1%;
  • Черкаська область - 94,3%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 2 175 людей.

Додамо, що Чернівецька область може увійти до "червоної" зони карантину вже на цьому тижні

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