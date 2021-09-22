В Україні перевищено рівень COVID-захворюваності: які області мають найгіршу статистику

Так, у Чернівецькій (349), Тернопільській (226) та Харківській (219) областях рівень COVID-захворюваності є найбільш перевищеним.

Згідно з нормою, цей показник має складати не більше 75 на 100 тисяч населення.

Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.

Крім того, у восьми областях та м. Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:

Київ - 54,6%;

Дніпропетровська область - 70,3%;

Донецька область - 66,4%;

Луганська область - 64,6%;

Миколаївська область - 58,7%;

Рівненська область - 66,5%;

Харківська область - 70,0%

Херсонська область - 52,1%;

Черкаська область - 94,3%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.