В Украине рассмотрят возможность бустерной COVID-вакцинации для всех желающих

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет 5 января заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача Украины Игоря Кузина "Суспильному".
Вместе с тем, он напомнил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. По его словам, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - добавил Кузин.
Напомним, в Минздраве объяснили, чем отличается бустерная вакцинация от дополнительной.
Ранее в министерстве заявили, что бустерная доза должна продлевать срок действия COVID-сертификата.