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В Украине рассмотрят возможность бустерной COVID-вакцинации для всех желающих

Автор: Анастасия Рокитна

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет 5 января заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача Украины Игоря Кузина "Суспильному".

Вместе с тем, он напомнил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. По его словам, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - добавил Кузин.

Напомним, в Минздраве объяснили, чем отличается бустерная вакцинация от дополнительной.

Ранее в министерстве заявили, что бустерная доза должна продлевать срок действия COVID-сертификата.

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