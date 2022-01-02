RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні розглянуть можливість бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих

Автор: Анастасія Рокитна

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики проведе 5 січня засідання. Вони розглянуть можливість введення бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря України Ігоря Кузіна "Суспільному".

Разом з тим, він нагадав, що уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. За його словами, це рішення найближчим часом також набуде чинності.

"Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих", - додав Кузін.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чим відрізняється бустерна вакцинація від додаткової.

Раніше у міністерстві заявили, що бустерна доза має продовжувати термін дії COVID-сертифіката.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинація