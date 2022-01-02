В Україні розглянуть можливість бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики проведе 5 січня засідання. Вони розглянуть можливість введення бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря України Ігоря Кузіна "Суспільному".
Разом з тим, він нагадав, що уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. За його словами, це рішення найближчим часом також набуде чинності.
"Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих", - додав Кузін.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чим відрізняється бустерна вакцинація від додаткової.
Раніше у міністерстві заявили, що бустерна доза має продовжувати термін дії COVID-сертифіката.