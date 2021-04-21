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В Украине уже семь регионов соответствуют норме по уровню COVID-госпитализаций

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже в семи регионах уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме. За сутки ситуация улучшилась в Черновицкой области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, норме по уровню госпитализаций соответствуют Закарпатская (36,6 при норме 60 на 100 тысяч населения), Кировоградская (51,4), Львовская (53,6), Тернопольская (55,2), Черновицкая (58,1) и Херсонская (58,3) области.

Самая плохая ситуация по этому показателю наблюдается в Хмельницкой области (111,8). В Киеве уровень госпитализаций составляет 71,3.

При этом в девяти регионах превышен уровень заполненности больничных коек с кислородом - в Киеве (72,7% при норме 65%), Одесской (70,4%), Львовской (69,2%), Донецкой (69%), Сумской (68%), Хмельницкой (67,5%), Харьковской (67,3%), Киевской (66,3%) и Николаевской (65,9%), областях.

В "красной" зоне продолжают находиться больше половины всех регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

Ранее РБК-Украина писало, что Черновицкая область в ближайшее время должна выйти из "красной" зоны.

Также сообщалось, что ученые НАН дали прогноз по числу новых случаев коронавируса в ближайшие недели.

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