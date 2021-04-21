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В Україні вже сім регіонів відповідають нормі за рівнем COVID-госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже в семи регіонах рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі. За добу ситуація покращилася в Чернівецькій області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, нормі за рівнем госпіталізацій відповідають Закарпатська (36,6 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Кіровоградська (51,4), Львівська (53,6), Тернопільська (55,2), Чернівецька (58,1) і Херсонська (58,3) області.

Найгірша ситуація за цим показником спостерігається в Хмельницькій області (111,8). У Києві рівень госпіталізацій становить 71,3.

При цьому в дев'яти регіонах перевищено рівень заповненості лікарняних ліжок з киснем - у Києві (72,7% при нормі 65%), Одеській (70,4%), Львівській (69,2%), Донецькій (69%), Сумській (68%), Хмельницькій (67,5%), Харківській (67,3%), Київській (66,3%) і Миколаївській (65,9%), областях.

У "червоній" зоні продовжують перебувати більш ніж половина всіх регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта - "помаранчеві".

Раніше РБК-Україна писало, що Чернівецька область найближчим часом має вийти з "червоної" зони.

Також повідомлялося, що вчені НАН дали прогноз по числу нових випадків коронавірусу в найближчі тижні.

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