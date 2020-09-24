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В Украине за сутки подтвердили 3 372 случая коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки подтвердили 3 372 новых случая коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.

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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего в стране с начала пандемии заболели 188 106 человек. Умерли при этом 3 757 (+52) пациентов. Стоит отметить, что третьи сутки подряд в Украине фиксируют рекорды по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса. За вчера вылечились 1 788 человек (83 458 - с начала пандемии). Сейчас активным больными являются 100 891 пациентов.

Регионами с самым большим ростом заболеваний стали: Киев (+330), Днепропетровская (+298), Харьковская (+285), Тернопольская (+265) и Львовская (+205) области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на пике заболеваемости коронавирусом ожидается от 3 до 5 тысяч новых случаев ежедневно.

Также сообщалось, что по состоянию на 23 сентября ослабить карантин не готовы практически все регионы. Соответствуют требованиям только две области - Кировоградская и Херсонская.

Кроме этого главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к увеличению динамики распространения COVID-19.

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