В Україні за добу підтвердили 3 372 випадка коронавірусу

В Україні за добу підтвердили 3 372 нових випадка коронавірусу. Найбільше випадків зафіксовано в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Тернопільській і Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Всього в країні з початку пандемії захворіли 188 106 осіб. Померли при цьому 3 757 (+52) пацієнтів. Варто відзначити, що третю добу поспіль в Україні фіксують рекорди за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу. За вчора вилікувались 1 788 осіб (83 458 - з початку пандемії). Зараз активним хворими є 100 891 пацієнтів.

Регіонами з найбільшим зростанням захворювань стали: Київ (+330), Дніпропетровська (+298), Харківська (+285), Тернопільська (+265) та Львівська (+205) області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на піку захворюваності коронавірусом очікується від 3 до 5 тисяч нових випадків щодня.

Також повідомлялося, що станом на 23 вересня послабити карантин не готові практично всі регіони. Відповідають вимогам тільки дві області - Кіровоградська і Херсонська.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна готова до збільшення динаміки розповсюдження COVID-19.