UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине за сутки подтвердили 4140 новых случаев коронавируса

Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой, Житомирской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека. Побороли болезни 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 397 человек (+44 за сутки).

Самые читаемые новости

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили о быстром росте количества средних и тяжелых больных COVID-19.

Кроме того, глава Минздрава ранее заявил, что сейчас заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Как писало РБК-Украина, вчера в стране зафиксировали сразу два антирекорда по коронавирусу. Количество новых случаев за сутки составило 4 661, а суточная смертность - 92 человека.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОКоронавирус