В Украине за сутки сделали 18 884 прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 1 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 18 884 человека. Из них одну дозу получили 15 858 человек, полностью иммунизированы - 3 026 людей.

Так, от начала вакцинальной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу - 1 047 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 132 508 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 180 402 прививки.

По состоянию на 2 июня, в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека.