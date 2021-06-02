В Украине за сутки сделали 18 884 прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 1 июня, в Украине прививки от коронавируса получили 18 884 человека. Из них одну дозу получили 15 858 человек, полностью иммунизированы - 3 026 людей.
Так, от начала вакцинальной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу - 1 047 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 132 508 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 180 402 прививки.
По состоянию на 2 июня, в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключил введения принудительной вакцинации учителей и педагогов.
РБК-Украина писало, что украинцы, которые вакцинируются китайским препаратом от коронавирус Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации.