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В Україні за добу зробили 18 884 щеплень від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 1 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 18 884 людини. Із них одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані - 3 026 людей.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 047 894 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 132 508 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 180 402 щеплення.

Станом на 2 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 620 024 людини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2205 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.

Раніше міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет не виключив запровадження примусової вакцинації вчителів та педагогів.

РБК-Україна писало, що українці, які вакцинуються китайським препаратом від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

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