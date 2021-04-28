В Украине вакцинировали еще почти 20 тысяч человек, но ни одного второй дозой

В Украине за вчера вакцинировали от коронавируса еще 19 590 человек. При этом все прививки были первой дозой.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по COVID-19 .

Больше всего прививок было сделано во Львовской (2535), Одесской (1967), Днепропетровской (1894) областях и в Киеве (1876). Меньше всего вакцинировали за вчера в Кировоградской области - 92.

Вакцинация проводилась тремя препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

С начала кампании в Украине первую дозу COVID-вакцины получили 558 714 человек, вторую дозу - 9.