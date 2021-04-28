В Україні вакцинували ще майже 20 тисяч осіб, але жодної другою дозою

В Україні за вчора вакцинували від коронавірусу ще 19 590 осіб. При цьому всі щеплення були першою дозою.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони по COVID-19 .

Найбільше щеплень було зроблено у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях та в Києві (1876). Найменше вакцинували за вчора в Кіровоградській області-92.

Вакцинація проводилася трьома препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

З початку кампанії в Україні першу дозу covid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу - 9.