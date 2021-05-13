В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы

В Украине почти закончились дозы вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для первой прививки от коронавируса. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Запасы вакцины для первой дозы уже закончились в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также в Киеве. Речь как об индийском, так и о южнокорейском варианте.
В то же время для введения второй дозы зарезервировано 26 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield и SKBio).
"Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины",- заявили в Минздраве.
Украина получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за прямой закупки из Индии, а также 367 тысяч доз AstraZeneca из Южной Кореи по механизму COVAX.
Как отметили в министерстве, до конца мая в Украину должны прибыть еще 705 тысяч доз вакцин по механизму COVAX, а в мае-июне планируют получить 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямому контракту.
Напомним, недавно Румыния решила передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Когда состоится эта поставка, пока неизвестно.
Кроме того, в мае-июне передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca намерена Польша.