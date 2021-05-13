В Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози

В Україні майже закінчилися дози вакцини AstraZeneca, які були призначені для першого щеплення від коронавірусу. Частину вакцини AstraZeneca зарезервували для введення другої дози тим, хто вже отримав перше щеплення.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України на сторінці у Facebook.
Запаси вакцини для першої дози вже закінчилися у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також в Києві. Мова як про індійський, так і про південнокорейський варіант.
Водночас для введення другої дози зарезервовано 26 тисяч доз вакцини AstraZeneca (Covishield та SKBio).
"Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини", - заявили в МОЗ.
Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca через пряму закупівлю з Індії, а також 367 тисяч доз AstraZeneca з Південної Кореї за механізмом COVAX.
Як зазначили в міністерстві, до кінця травня в Україну мають прибути ще 705 тисяч доз вакцин за механізмом COVAX, а у травні-червні планують отримати 500 тисяч доз вакцини Pfizer за прямим контрактом.
Нагадаємо, нещодавно Румунія вирішила передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Коли відбудеться ця поставка, наразі невідомо.
Крім того, у травні-червні передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca має намір Польща.