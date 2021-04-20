В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства

Вакцину должны привезти в Украину в рамках инициативы COVAX.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке", - сообщил Степанов.

Он добавил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield являются абсолютно идентичными, а значит, южнокорейская вакцина подойдет для прививки второй дозой тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.

Всего в Украину должно прибыть 367 тысяч доз. Часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали, остальные - для первой прививки.