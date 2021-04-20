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В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва

Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Вакцину мають привезти в Україну у рамках ініціативи COVAX.

"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику", - повідомив Степанов.

Він додав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а отже південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто раніше вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.

Всього в Україну має прибути 367 тисяч доз. Частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту - для першого щеплення.

Нагадаємо, сьогодні в МОЗ заявили, що вакцинація від коронавіруса другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

РБК-Україна писало, що другу щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відстрочити на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла COVID-19 після першої дози.

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Новини України ВакцинаМаксим Степанов
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