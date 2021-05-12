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Украинцев из очереди в "Дия" начнут вакцинировать уже в эти выходные, - Шмыгаль

Автор: Дмитрий Левицкий

Вакцинация украинцев, записавшихся на прививку через портал или приложение "Дия", начнется уже в эти выходные. Все желающие смогут получить прививки в порядке живой очереди в течение 15-16 мая.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Черниговской области.

"В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через "Дия", смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививания", - сказал он.

Как пояснил премьер, на выходных в Украине наблюдается уменьшение интенсивности вакцинации от коронавируса, поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих. Однако прививки не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.

"Начинаем такие процессы в субботу-воскресенье в кабинетах прививания. В субботу-воскресенье у нас есть незадействованные мощности в кабинетах... Это вакцины за пределами инициативы COVAX. Партии по COVAX используются исключительно по национальному плану, это требование инициативы. Вакцины, которые приобрело государство, будут использованы на вакцинацию всех желающих", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать по 400 тысяч граждан, если задействовать все открытые сегодня кабинеты прививки.

Напомним, в Министерстве здравоохранения надеются до 24 августа вакцинировать от коронавируса 50% населения Украины. Такую цель правительству недавно поставил президент Владимир Зеленский.

Добавим, по состоянию на сегодня в Украине первую дозу вакцины получили 882 619 человек, а полный курс иммунизации от коронавируса прошли 1928 украинцев.

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