Украинцев из очереди в "Дия" начнут вакцинировать уже в эти выходные, - Шмыгаль

"В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через "Дия", смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививания", - сказал он.

Как пояснил премьер, на выходных в Украине наблюдается уменьшение интенсивности вакцинации от коронавируса, поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих. Однако прививки не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.

"Начинаем такие процессы в субботу-воскресенье в кабинетах прививания. В субботу-воскресенье у нас есть незадействованные мощности в кабинетах... Это вакцины за пределами инициативы COVAX. Партии по COVAX используются исключительно по национальному плану, это требование инициативы. Вакцины, которые приобрело государство, будут использованы на вакцинацию всех желающих", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать по 400 тысяч граждан, если задействовать все открытые сегодня кабинеты прививки.