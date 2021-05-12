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Українців з черги в "Дія" почнуть вакцинувати вже цими вихідними, - Шмигаль

Автор: Дмитро Левицький

Вакцинація українців, які записалися на щеплення через портал або застосунок "Дія", почнеться вже цими вихідними. Всі охочі зможуть отримати щеплення в порядку живої черги протягом 15-16 травня.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції в Чернігівській області.

"Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через "Дія", зможуть отримати вакцину у порядку живої черги. Всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення", - сказав він.

Як пояснив прем'єр, на вихідних в Україні спостерігається зменшення інтенсивності вакцинації від коронавірусу, тому уряд вирішив на вихідних вакцинувати всіх охочих. Однак щеплення не робитимуть вакцинами, отриманими від COVAX.

"Починаємо такі процеси в суботу-неділю в кабінетах щеплення. В суботу-неділю у нас є незадіяні потужності в кабінетах щеплення... Це вакцини за межами ініціативи COVAX. Партії за COVAX використовуються виключно за національним планом, це вимога ініціативи. Вакцини, які придбала держава, будуть використані на вакцинацію всіх охочих", - заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що наразі в Україні є змога вакцинувати по 400 тисяч громадян, якщо задіяти всі відкриті сьогодні кабінети щеплення.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я сподіваються до 24 серпня вакцинувати від коронавірусу 50% населення України. Таку мету уряду нещодавно поставив президент Володимир Зеленський.

Додамо, станом на сьогодні в Україні першу дозу вакцини отримали 882 619 осіб, а повний курс імунізації від коронавірусу пройшли 1928 українців.

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