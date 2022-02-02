В Украину прибудут 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир": названа дата

В Украину прибудет первая партия из 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир". Поставка ожидается в субботу, 5 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации.
Отмечается, что сегодня, 2 февраля, на заседании Комитета депутаты заслушали отчет министра здравоохранения Виктора Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине.
В ходе своего выступления глава Минздрава отметил резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 194 125 случаев. Также наблюдается увеличение госпитализаций, но их число в два раза ниже, чем в предыдущую волну.
Также министр сообщил, что в эту субботу ожидается первая поставка 60 тысяч курсов лекарства от коронавируса "Молнупиравир".
Напомним, накануне о начале использования в Украине препаратов прямого действия против коронавируса сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Отметим, Минздрав зарегистрировал для экстренного применения препарат "Молнупиравир" 26 января.