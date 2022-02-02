UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину прибудут 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир": названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину прибудет первая партия из 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир". Поставка ожидается в субботу, 5 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации.

Отмечается, что сегодня, 2 февраля, на заседании Комитета депутаты заслушали отчет министра здравоохранения Виктора Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине.

В ходе своего выступления глава Минздрава отметил резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 194 125 случаев. Также наблюдается увеличение госпитализаций, но их число в два раза ниже, чем в предыдущую волну.

Также министр сообщил, что в эту субботу ожидается первая поставка 60 тысяч курсов лекарства от коронавируса "Молнупиравир".

Напомним, накануне о начале использования в Украине препаратов прямого действия против коронавируса сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Отметим, Минздрав зарегистрировал для экстренного применения препарат "Молнупиравир" 26 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус