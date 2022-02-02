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В Україну прибудуть 60 тисяч курсів COVID-ліки "Молнупіравір": названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україну прибуде перша партія з 60 тисяч курсів COVID-ліки "Молнупіравір". Постачання очікується в суботу, 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації.

Зазначається, що сьогодні, 2 лютого, на засіданні Комітету депутати заслухали звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про ситуацію з коронавірусом в Україні.

В ході свого виступу глава МОЗ відзначив різке зростання нових випадків зараження коронавірусом. За його словами, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 194 125 випадків. Також спостерігається збільшення госпіталізацій, але їх число у два рази нижче, ніж в попередню хвилю.

Також міністр повідомив, що цієї суботи очікується перше постачання 60 тисяч курсів ліків від коронавірусу "Молнупіравір".

Нагадаємо, напередодні про початок використання в Україні препаратів прямої дії проти коронавірусу повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Відзначити, МОЗ зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір" 26 січня.

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