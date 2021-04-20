Ужесточат ли карантин на Пасху и майские праздники: что известно

Ужесточение карантина в Украине на Пасху и майские праздники пока не планируется. Какие-то специальные ограничения на правительственном уровне не готовятся.

РБК-Украина собрало все, что известно по этой теме.

Локдауна не будет

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что пока что на майские праздники отдельный локдаун не планируется. При этом ведутся переговоры с церквями, чтобы сделать празднование Пасхи максимально безопасным.

"Ключевой вопрос - как достучаться до всех, что мы пребываем в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо. Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания мы рекомендуем не входить внутрь храма. И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить куличи. Локдаун в данный момент не планируется на майские", - заявил он.

Пасха пройдет в условиях пандемии

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотя в Украине и продолжается вакцинация, но скопления людей до сих пор представляют угрозу.

"Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", - подчеркнул президент.

Особый режим

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, дополнительных мер не будет. Но на праздники будет действовать особый режим, который заключается в призывах к украинцам максимально ограничивать контакты и избегать скопления людей.

Какие могут быть меры

На сегодня для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить их на период Пасхи.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Закрывать храмы на Пасху не планируют.

Транспорт

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что авиа- и железнодорожное сообщение ограничивать не собираются.

"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он и напомнил, что ограничения на ж/д могут быть в регионах "красной зоны".

Львов будет праздновать с ограничениями

Как заявил мэр Львова Андрей Садовой, на сегодня разрабатывается протокол, как будут праздновать Пасху.

"… на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими. Также священнослужители позволят самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", - отметил мэр.

Киев тоже готовит ограничения

Как заявил мэр Виталий Кличко, в Киеве могут ужесточить карантин на Пасху и майские праздники, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

Источники РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации отмечают, что дополнительные ограничения коснутся церквей и монастырей. Но конкретный перечень еще нарабатывается.

После Пасхи возможна вспышка COVID

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.