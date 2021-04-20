Чи посилять карантин на Великдень і травневі свята: що відомо

Посилення карантину в Україні на Великдень і травневі свята поки не планується. Якісь спеціальні обмеження на урядовому рівні не готуються.

Локдауна не буде

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що поки що на травневі свята окремий локдаун не планується. При цьому ведуться переговори з церквами, щоб зробити святкування Великодня максимально безпечним.

"Ключове питання - як достукатися до всіх, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусу і дотримання карантинних норм необхідно. Можливо, варто зробити менше святкових літургій, літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання ми рекомендуємо не входити всередину храму. І, якщо є можливість, нехай хтось один з домогосподарства піде святити паски. Локдаун в даний момент не планується на травневі", - заявив він.

Великдень пройде в умовах пандемії

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоча в Україні і триває вакцинація, але скупчення людей досі становлять загрозу.

"Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною і друзями, але в цьому році нам треба бути розважливими", - підкреслив президент.

Особливий режим

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, додаткових заходів не буде. Але на свята діятиме особливий режим, який полягає в закликах до українців максимально обмежувати контакти і уникати скупчення людей.

Які можуть бути заходи

На сьогодні для церков та храмів вже передбачено обмеження в "жовтій" або "червоної" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити їх на період Великодня.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Закривати храми на Великдень не планують.

Транспорт

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що авіа-та залізничне сполучення обмежувати не збираються.

"Ми не плануємо закривати авіаперевезення, те ж стосується залізничних перевезень. А міські перевезення - це взагалі відповідальність місцевої влади", - сказав він і нагадав, що обмеження на залізниці можуть бути в регіонах "червоної зони".

Львів святкуватиме з обмеженнями

Як заявив мер Львова Андрій Садовий, на сьогодні розробляється протокол, як будуть святкувати Великдень.

"... на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між віруючими. Також священнослужителі дозволять самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою", - зазначив мер.

Київ теж готує обмеження

Як заявив мер Віталій Кличко в Києві можуть посилити карантин на Великдень і травневі свята, щоб попередити інфекційний вибух.

Джерела РБК-Україна в Київській міській державній адміністрації відзначають, що додаткові обмеження торкнуться церков і монастирів. Але конкретний перелік ще напрацьовується.

Після Великодня можливий спалах COVID

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує новий спалах захворюваності на COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав міністр.