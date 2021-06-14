Вакцинации в киевском МВЦ на этих выходных не будет. Ее перенесли на 17-18 июня

Вакцинация от COVID в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве не будет проводиться на эти выходных. Ее перенесли на 17-18 июня.
Об этом говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram.
"Вакцинация в Киеве на этой неделе будет проходить 17 и 18 июня - в четверг и пятницу в МВЦ. Предварительная запись через сайт helsi.me откроется завтра утром, 15 июня", - говорится в сообщении.
Отметим, по состоянию на сейчас на сайте недоступна запись на вакцинацию.
Также сообщается, что с людьми, которые записались на выходные 19-20 июня, уже контактирует колл-центр, а также заранее зарезервированы даты и места для вакцинации
Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко в эфире телеканала "Киев", столичных медиков решили отпустить на длинные выходные с 19 по 21 июня.
Напомним, в киевском МВЦ делают наибольшее число прививок от COVID среди всех пунктов массовой вакцинации по стране. По данным Министерства здравоохранения, за минувшие выходные привили более 31 000 человек в таких пунктах, причем в киевском - почти 6 500.
До этого в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили РБК-Украина, что для получения прививки в центре вакцинации от коронавируса прописка не нужна. Вакцинируют тех, кто зарегистрировался через "Дію".