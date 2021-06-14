Вакцинації в київському МВЦ цими вихідними не буде. Її перенесли на 17-18 червня

"Вакцинація в Києві на цьому тижні буде проходити 17 і 18 червня - в четвер і п'ятницю в МВЦ. Попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра вранці, 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на зараз на сайті недоступний запис на вакцинацію.

Також повідомляється, що з людьми, які записалися на вихідні 19-20 червня, вже контактує колл-центр, а також заздалегідь зарезервовані дати і місця для вакцинації

Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу "Київ", столичних медиків вирішили відпустити на довгі вихідні з 19 по 21 червня.