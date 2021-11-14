UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцинация от коронавируса: за минувший день темпы упали в два раза

Автор: Юлия Бойко

За минувший день темпы вакцинации от коронавируса в Украине упали в два раза. В частности, в субботу сделали 145 000 прививок против почти 300 000 в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки от коронавируса привили 145 241 человека. Одну дозу получили 65 757, полностью иммунизированы - 79 484.

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 12 187 561 человеку, из них получили одну дозу - 12 187 559, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 665 945. В общей сложности сделали 20 853 504 прививки.

Также сообщается, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

Отметим, на прошлой неделе пункты вакцинации открывались в необычных местах. Например, в Одессе на Старосенной площади поставили вакцинальный трамвай, а в Киеве открыли прививочный пункт в отеле "Национальный".

Напомним, за вчера в Украине зафиксировали еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация