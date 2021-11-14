Вакцинація від коронавірусу: за минулий день темпи впали вдвічі

За минулий день темпи вакцинації від коронавірусу в Україні впали в два рази. Зокрема, в суботу зробили 145 000 щеплень проти майже 300 000 в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу від коронавірусу прищепили 145 241 особу. Одну дозу отримали 65 757, повністю імунізовані - 79 484.

З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 12 187 561 особі, з них отримали одну дозу - 12 187 559, повністю імунізовані і отримали дві дози - 8 665 945. Загалом зробили 20 853 504 щеплення.

Також повідомляється, що 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.