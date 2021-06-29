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Вакцинация в МВЦ в Киеве продлится на этой неделе пять дней

Автор: Андрей Василюк

Центр вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве будет работать пять дней. Прививки против коронавируса будут делать с 30 июня до 4 июля

Об этом сообщает сервис Helsi.me

"Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет длиться 5 дней - с 30 июня до 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию - https://bit.ly/3xaH7yY - чтобы не стоять в очередях!"- говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки будут делать вакциной Coronavac/Sinovac Biotech.

Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.

Ранее в Минздраве обнародовали список центров вакцинации и график их работы.

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