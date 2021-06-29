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Вакцинація в МВЦ в Києві триватиме цього тижня п'ять днів

Автор: Андрій Василюк

Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві працюватиме п'ять днів. Щеплення проти коронавірусу робитимуть з 30 червня до 4 липня

Про це повідомляє сервіс Helsi.me

"Вакцинація у МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів – від 30 червня до 4 липня. Записуйтесь на вакцинацію - https://bit.ly/3xaH7yY - щоб не стояти в чергах!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щеплення робитимуть вакциною Coronavac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, минулими вихідними в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.

Раніше в МОЗ оприлюднили список центрів вакцинації та графік їхньої роботи.

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Коронавірус