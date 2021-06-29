Вакцинація в МВЦ в Києві триватиме цього тижня п'ять днів

Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві працюватиме п'ять днів. Щеплення проти коронавірусу робитимуть з 30 червня до 4 липня
Про це повідомляє сервіс Helsi.me
"Вакцинація у МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів – від 30 червня до 4 липня. Записуйтесь на вакцинацію - https://bit.ly/3xaH7yY - щоб не стояти в чергах!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що щеплення робитимуть вакциною Coronavac/Sinovac Biotech.
Нагадаємо, минулими вихідними в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.
Раніше в МОЗ оприлюднили список центрів вакцинації та графік їхньої роботи.