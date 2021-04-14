Вакцинация в Украине: кому нельзя делать прививки от COVID

В разгар кампании по вакцинации в Украине от коронавируса в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID. Точно пока нельзя делать детям младше 18 лет.
Об этом говорится в сборнике ответов вопросы о вакцинации против COVID-19, который составили при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что вакцинация противопоказана тем, у кого:
При этом простуда или насморк с температурой ниже 38°C не является преградой для вакцинации. Но не рекомендуется приглашать на вакцинацию людей с признаками простуды и высокой температурой, поскольку у них может быть COVID-19.
Также нельзя вакцинировать лиц младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.
Фото: сборник ответов вопросы о вакцинации против COVID-19
Напомним, вчера в Украине начали прививать вакциной Sinovac.
Также РБК-Украина писало, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса. В частности, вакцины Pfizer получат жильцы интернатов, домов престарелых и сотрудники этих заведений.