Вакцинация в Украине: кому нельзя делать прививки от COVID

Сообщается, что вакцинация противопоказана тем, у кого:

аллергия на любой из компонентов вакцины

была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины

лихорадка (температура выше 38°C)

При этом простуда или насморк с температурой ниже 38°C не является преградой для вакцинации. Но не рекомендуется приглашать на вакцинацию людей с признаками простуды и высокой температурой, поскольку у них может быть COVID-19.

Также нельзя вакцинировать лиц младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.

Фото: сборник ответов вопросы о вакцинации против COVID-19