Вакцинація в Україні: кому не можна робити щеплення від COVID

Повідомляється, що вакцинація протипоказана тим, у кого:

алергія на будь-який з компонентів вакцини

була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини

лихоманка (температура вище 38°C)

При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перепоною для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками простуди та високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.

Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж вказано в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодше, не можна вакцинувати.

Фото: збірник відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19