RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація в Україні: кому не можна робити щеплення від COVID

Автор: РБК-Україна

У розпал кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не можна робити щеплення від COVID. Точно поки не можна робити дітям молодше 18 років.

Про це йдеться в збірнику відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що вакцинація протипоказана тим, у кого:

  • алергія на будь-який з компонентів вакцини
  • була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини
  • лихоманка (температура вище 38°C)

При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перепоною для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками простуди та високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.

Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж вказано в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодше, не можна вакцинувати.

Фото: збірник відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19

Нагадаємо, вчора в Україні почали прищеплювати вакциною Sinovac.

Також РБК-Україна писало, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу. Зокрема, вакцини Pfizer отримають мешканці інтернатів, будинків престарілих та співробітники цих закладів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України медицинавакцинаціяКоронавірус
Читайте також
У Запоріжжі закінчуються місця в COVID-лікарнях. Хворих можуть направляти в інше місто
Прогноз погоди