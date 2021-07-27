Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1%

Риск серьезных побочных эффектов при вакцинации в Украине от коронавируса остается ниже 1%. Это при том, что сделано уже почти 4,7 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственного экспертного центра Минздрава.
Сообщается, что по состоянию на 26 июля введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) и 964 083 AstraZeneca.
Распределение случаев побочных эффектам по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:
Напомним, ранее сообщалось, что в список побочных эффектов вакцины Jansen внесли редкий синдром.