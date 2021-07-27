Вакцинація в Україні: ризик серйозних побічних ефектів нижче 1%

Ризик серйозних побічних ефектів при вакцинації в Україні від коронавірусу залишається нижче 1%. Це при тому, що зроблено вже майже 4,7 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державного експертного центру МОЗ.
Повідомляється, що станом на 26 липня введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) і 964 083 AstraZeneca.
Розподіл випадків побічних ефектів за гендерними та віковими показниками виглядає наступним чином:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до списку побічних ефектів вакцини Jansen внесли рідкісний синдром.