Великобритания готова вакцинировать молодежь: прививки предложат 16-летним

Приблизительно 1,4 миллиона подростков в Великобритании могут получить прививку от коронавируса. Власти намекнули, что это будет возможно в ближайшее время.

Первой о такой возможности заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, не хватает одобрения на вакцинацию для 16-летних от JCVI, поэтому власти ждут решения.

Мы ждем совета JCVI. Когда я говорю "мы", я, очевидно, имею в виду правительство Шотландии, но правительства Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии находятся в таком же положении", - отметила политик.

Она добавила, что особенно правительство ждет одобрения вакцинации для 16-летних.

"В первую очередь, я особенно надеюсь, что мы увидим обновленные рекомендации для 16-17-летних", - добавила Стерджен.

По ее словам, решение может быть принято в течение следующего дня.

Предполагается, что вакцинировать молодежь Великобритании будут вакцинами Pfizer и Moderna.