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Великобритания готова вакцинировать молодежь: прививки предложат 16-летним

Автор: Наталья Скороход

Великобритания готова вакцинировать от коронавируса подростков с 16 лет. Сейчас власти ждут одобрения от Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Приблизительно 1,4 миллиона подростков в Великобритании могут получить прививку от коронавируса. Власти намекнули, что это будет возможно в ближайшее время.

Первой о такой возможности заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, не хватает одобрения на вакцинацию для 16-летних от JCVI, поэтому власти ждут решения.

Мы ждем совета JCVI. Когда я говорю "мы", я, очевидно, имею в виду правительство Шотландии, но правительства Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии находятся в таком же положении", - отметила политик.

Она добавила, что особенно правительство ждет одобрения вакцинации для 16-летних.

"В первую очередь, я особенно надеюсь, что мы увидим обновленные рекомендации для 16-17-летних", - добавила Стерджен.

По ее словам, решение может быть принято в течение следующего дня.

Предполагается, что вакцинировать молодежь Великобритании будут вакцинами Pfizer и Moderna.

Напомним, в Великобритании вакцину от коронавируса уже могут получить подростки от 12 лет. Правда, речь идет не о всех детях, а лишь о тех категориях, которые считаются клинически уязвимыми.

Ранее сообщалось, что американцев предупредили о ситуации с коронавирусом в Великобритании. Их просят не посещать эту страну из-за распространения штамма "Дельта".

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ВакцинацияВеликобритания