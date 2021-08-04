Великобританія готова вакцинувати молодь: щеплення запропонують 16-річним

Приблизно 1,4 мільйона підлітків у Великобританії можуть отримати щеплення від коронавірусу. Влада натякнула, що це буде можливо найближчим часом.

Першою про таку можливість заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен. За її словами, не вистачає схвалення на вакцинацію для 16-річних від JCVI, тому влада чекає рішення.

Ми чекаємо на пораду JCVI. Коли я кажу "ми", я, очевидно, маю на увазі уряд Шотландії, але уряди Великобританії, Уельсу та Північної Ірландії знаходяться в такому ж становищі", - зазначила політик.

Вона додала, що особливо уряд чекає схвалення вакцинації для 16-річних.

"В першу чергу, я особливо сподіваюся, що ми побачимо оновлені рекомендації для 16-17-річних", - додала Стерджен.

За її словами, рішення може бути прийнято протягом наступного дня.

Передбачається, що вакцинувати молодь Великобританії будуть вакцинами Pfizer і Moderna.