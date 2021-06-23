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Великобритания планирует разрешить путешествия для полностью вакцинированных людей

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании правительство рассматривает возможность разрешить поездки по миру для жителей, прошедших вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Такой комментарий он дал изданию Sky News.

По словам Хенкока, возможность путешествовать без прохождения карантина в страны из "янтарного" списка смогут люди, которые были полностью вакцинированы от коронавируса.

"Это еще не было клинически рекомендовано, мы работаем над этим", - сказал Хэнкок.

По его словам, правительство работает над планами, которые позволят вакцине вернуть некоторые свободы, которые пришлось ограничивать для обеспечения безопасности людей.

"В конце концов, в этом вся цель программы вакцинации. Поэтому так важно, чтобы каждый взрослый вышел и получил укол", - добавил министр.

Решение позволит жителям Великобритании путешествовать в такие страны, как Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция и США. При этом, им не нужно будет проходить самоизоляцию после того, как они вернуться.

Напомним, что некоторые страны начали вводить ограничения для путешественников из Великобритании из-за Delta-варианта коронавируса. К таким странам относится и Польша.

Ранее сообщалось, что Великобритании столкнулась с Delta-вариантом коронавируса. Из-за этого ослабления карантина пришлось перенести до 19 июля.

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