Великобританія планує дозволити подорожі для повністю вакцинованих людей

За словами Хенкока, можливість подорожувати без проходження карантину в країни з "бурштинового" списку зможуть люди, які були повністю вакциновані від коронавірусу.

"Це ще не було клінічно рекомендовано, ми працюємо над цим", - сказав Хенкок.

За його словами, уряд працює над планами, які дозволять вакцині повернути деякі свободи, які довелося обмежувати для забезпечення безпеки людей.

"Зрештою, в цьому вся мета програми вакцинації. Тому так важливо, щоб кожен дорослий прийшов і отримав укол", - додав міністр.

Рішення дозволить жителям Великобританії подорожувати в такі країни, як Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція і США. При цьому, їм не потрібно буде проходити самоізоляцію після того, як вони повернутися.