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В Венгрии будут пускать в кафе и рестораны по "паспортам вакцинации"

Автор: Анастасия Рокитна

В Венгрии откроются помещения ресторанов и кафе, театры, кино, гостиницы для те, у кого есть "паспорта вакцинации". Без них не смогут посетить заведения.

Об это премьер страны Виктор Орбан заявил в интервью Kossuth Radio.

С 24 апреля в стране без ограничений будут открыты летние террасы кафе и ресторанов. На следующей неделе для провакцинированных откроются театры, цирки, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны, общественные бани, библиотеки и трибуны на спортивных мероприятиях, сообщил премьер.

"Вы сможете посетить эти места только с сертификатом безопасности", - сказал Орбан.

В Венгрии получили COVID-вакцину 3,5 млн человек из 9,7 млн населения, сообщает издание.

Напомним, в ЕС согласовали технические характеристики COVID-сертификатов.

Ранее лидеры стран Евросоюза договорились внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Однако, ВОЗ все еще против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

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Новости Украины Венгрияпаспортвакцинация
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