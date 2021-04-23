В Венгрии будут пускать в кафе и рестораны по "паспортам вакцинации"

В Венгрии откроются помещения ресторанов и кафе, театры, кино, гостиницы для те, у кого есть " паспорта вакцинации ". Без них не смогут посетить заведения.

Об это премьер страны Виктор Орбан заявил в интервью Kossuth Radio .

С 24 апреля в стране без ограничений будут открыты летние террасы кафе и ресторанов. На следующей неделе для провакцинированных откроются театры, цирки, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны, общественные бани, библиотеки и трибуны на спортивных мероприятиях, сообщил премьер.

"Вы сможете посетить эти места только с сертификатом безопасности", - сказал Орбан.

В Венгрии получили COVID-вакцину 3,5 млн человек из 9,7 млн населения, сообщает издание.