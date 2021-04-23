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В Угорщині пускатимуть у кафе та ресторани за "паспортами вакцинації"

Автор: Анастасія Рокитна

В Угорщині відкриються приміщення ресторанів і кафе, театри, кіно, готелі для тих, у кого є "паспорта вакцинації". Без них не зможуть відвідати заклади.

Про це прем'єр країни Віктор Орбан заявив в інтерв'ю Kossuth Radio.

З 24 квітня в країні без обмежень будуть відкриті літні тераси кафе і ресторани. Наступного тижня для провакцинованих відкриються театри, цирки, кінотеатри, тренажерні зали, басейни, громадські лазні, бібліотеки та трибуни на спортивних заходах, повідомив прем'єр.

"Ви зможете відвідати ці місця тільки з сертифікатом безпеки", - сказав Орбан.

В Угорщині отримали COVID-вакцину 3,5 млн осіб з 9,7 млн населення, повідомляє видання.

Нагадаємо, в ЄС погодили технічні характеристики COVID-сертифікатів.

Раніше лідери країн Євросоюзу домовилися впровадити сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Однак, ВООЗ все ще проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

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Новини України Угорщинапаспортвакцинація
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