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Вероятность заболеть COVID есть даже при высоком уровне антител, - инфекционист

Автор: Андрей Василюк

Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусной инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.

Такое мнение выразила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Telegram-канал "Коронавирус_Инфо".

Инфекционист отметила, что явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк.

"Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высокий. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - сказала Голубовская.

Она также отметила, что раньше медицинское сообщество оценивало третью волну COVID-19 по аналогии с эпидемией "испанки", а потому прогнозировала легкий ход, чем в две предыдущие волны.

"Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно", - подчеркнула медик.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это, по его словам, случится, если все будут носить защитные маски.

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