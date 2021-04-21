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Ймовірність захворіти на COVID є навіть при високому рівні антитіл, - інфекціоніст

Автор: Андрій Василюк

Вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусної інфекції. Однак в такому випадку ймовірність важкого перебігу хвороби низка.

Таку думку висловила інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, передає Telegram-канал "Коронавірус_Інфо".

Інфекціонист зазначила, що явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить.

"Однак у подальшому виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", - сказала Голубовська.

Вона також наголосила, що раніше медична спільнота оцінювала третю хвилю COVID-19 за аналогією з епідемією "іспанки", а тому прогнозувала легший перебіг, ніж у дві попередні хвилі.

"Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко", - підкреслила медик.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19, в Україні може закінчитись протягом трьох тижнів. Це, за його словами, станеться, якщо всі будуть носити захисні маски.

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