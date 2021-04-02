Винницкая область ужесточает карантин с субботы: список новых запретов

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области. Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
В области с субботы будет запрещено:
Отметим, Винницкая область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, Запорожье вводит жесткий карантин с 3 апреля. В городе запретят массовые мероприятия и работу магазинов, кроме продовольственных.
Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.