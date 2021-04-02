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Винницкая область ужесточает карантин с субботы: список новых запретов

Автор: Анастасия Рокитна

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Винницкой области. Новые ограничения будут действовать с 3 по 12 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

В области с субботы будет запрещено:

  • проведение всех массовых мероприятий;
  • прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
  • прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
  • деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
  • проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
  • посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Отметим, Винницкая область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, Запорожье вводит жесткий карантин с 3 апреля. В городе запретят массовые мероприятия и работу магазинов, кроме продовольственных.

Кроме того, Одесса может ввести локдаун по примеру Киева.

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Новости Украины Винницкая областьКарантин
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