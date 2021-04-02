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Вінницька область посилює карантин з суботи: список нових заборон

Автор: Анастасія Рокитна

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин у Вінницькій області. Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

У області з суботи буде заборонено:

  • проведення всіх масових заходів;
  • приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;
  • приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;
  • проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
  • відвідування закладів освіти учнів 1-11 класів, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Зазначимо, Вінницька область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня. У місті заборонять масові заходи та роботу магазинів, крім продовольчих.

Крім того, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.

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Новини України Винницкая областьКарантин
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