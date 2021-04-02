Вінницька область посилює карантин з суботи: список нових заборон

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;
приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;
проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
відвідування закладів освіти учнів 1-11 класів, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.
Зазначимо, Вінницька область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.