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Не только виртуальная. Тысячу за вакцинацию будут выплачивать и на "твердую" карточку

Автор: Мария Кучерявец

Тысячу гривен за полный курс вакцинации украинцы смогут получить не только на виртуальную карту. Банк может выдавать средства на реальную карту, это зависит от учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александра Палазова в эфире телеканала "Дом".

Он пояснил, что банковскую карту можно открыть в приложении "Дия" виртуально. Однако можно обратиться в банк, который "выдаст эту карту заранее".

"Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги", - отметил Палазов.

Напомним, украинская авиакомпания уже объявила об участии в соответствующей программе.

Добавим, уже более 300 тысяч украинцев оформили виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию.

Отметим, с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку на получение тысячи за вакцинацию.

Подробнее о том, как записаться на получение выплат по программе е-Поддержка - в материале РБК-Украина.

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