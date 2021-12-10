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Не тільки віртуальна. Тисячу за вакцинацію виплачуватимуть й на "тверду" картку

Автор: Марія Кучерявець

Тисячу гривень за повний курс вакцинації українці зможуть отримати не лише на віртуальну картку. Банк може видавати кошти на реальну картку, це залежить від установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександра Палазова в ефірі телеканалу "Дом".

Він пояснив, що банківську картку можна відкрити у додатку "Дія" віртуально. Однак можна звернутися до банку, який "видасть цю карту заздалегідь".

"Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги", - зазначив Палазов.

Нагадаємо, українська авіакомпанія вже оголосила про участь у відповідній програмі.

Додамо, вже понад 300 тисяч українців оформили віртуальні карти для отримання тисячі за вакцинацію.

Зазначимо, з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію.

Детальніше про те, як записатися на отримання виплат за програмою єПідтримка - в матеріалі РБК-Україна.

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