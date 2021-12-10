Не тільки віртуальна. Тисячу за вакцинацію виплачуватимуть й на "тверду" картку

Тисячу гривень за повний курс вакцинації українці зможуть отримати не лише на віртуальну картку. Банк може видавати кошти на реальну картку, це залежить від установи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександра Палазова в ефірі телеканалу "Дом".
Він пояснив, що банківську картку можна відкрити у додатку "Дія" віртуально. Однак можна звернутися до банку, який "видасть цю карту заздалегідь".
"Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги", - зазначив Палазов.
Нагадаємо, українська авіакомпанія вже оголосила про участь у відповідній програмі.
Додамо, вже понад 300 тисяч українців оформили віртуальні карти для отримання тисячі за вакцинацію.
Зазначимо, з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію.
Детальніше про те, як записатися на отримання виплат за програмою єПідтримка - в матеріалі РБК-Україна.