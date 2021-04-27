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Власти Индии из-за сложной ситуации с COVID обратились за помощью к армии

Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. В стране вновь зафиксировали более 300 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом пишет агентство CNA.

За прошедшие сутки в Индии подтвердили 323 144 новых случаев COVID-19, тогда как жертвой болезни стал 2771 человек. В то же время эксперты в области здравоохранения считают, что реальное число случаев намного выше.

Из-за сложной ситуации власти Индии обратились за помощью к Вооруженным силам. Начальник штаба обороны Билин Рават пообещал, что армия поделится кислородом из своих резервов, а также привлечет к борьбе со вспышкой вышедший на пенсию медицинский персонал.

Напомним, в Индии зафиксировали новый штамм коронавируса, который уже попал и в другие страны. Так называемый "индийский" штамм коронавирус имеет сразу две мутации, которые помогают ему закрепляться на клетках человеческого организма.

Новая вспышка коронавируса в Индии очень серьезная: в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке". Кроме того, власти страны призвали граждан ходить в масках даже дома.

Ряд стран уже пообещали помочь Индии бороться со вспышкой коронавируса, например, США вышлют Индии партию кислорода, лекарств и материалов для изготовления вакцин.

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