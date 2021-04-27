Власти Индии из-за сложной ситуации с COVID обратились за помощью к армии

Ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. В стране вновь зафиксировали более 300 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом пишет агентство CNA.

За прошедшие сутки в Индии подтвердили 323 144 новых случаев COVID-19, тогда как жертвой болезни стал 2771 человек. В то же время эксперты в области здравоохранения считают, что реальное число случаев намного выше. Из-за сложной ситуации власти Индии обратились за помощью к Вооруженным силам. Начальник штаба обороны Билин Рават пообещал, что армия поделится кислородом из своих резервов, а также привлечет к борьбе со вспышкой вышедший на пенсию медицинский персонал.