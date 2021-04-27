Влада Індії через складну ситуацію з COVID звернулася за допомогою до армії

Ситуація з коронавірусом в Індії продовжує погіршуватися. В країні знову зафіксували понад 300 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.
Про це пише агентство CNA.
Минулої доби в Індії підтвердили 323 144 нових випадків COVID-19, тоді як жертвою хвороби стала 2771 людина. Водночас експерти у сфері охорони здоров'я вважають, що реальне число випадків набагато вище.
Через складну ситуацію влада Індії звернулася за допомогою до Збройних сил. Начальник штабу оборони Білін Рават пообіцяв, що армія поділиться киснем зі своїх резервів, а також залучить до боротьби зі спалахом COVID медичний персонал, який вийшов на пенсію.
Нагадаємо, в Індії зафіксували новий штам коронавірусу, який вже потрапив і в інші країни. Так званий "індійський" штам коронавірусу має відразу дві мутації, які допомагають йому закріплюватися на клітинах людського організму.
Новий спалах коронавірусу в Індії дуже серйозний: у лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень та ліки на "чорному ринку". Крім того, влада країни закликала громадян ходити в масках навіть вдома.
Низка країн вже пообіцяли допомогти Індії боротися зі спалахом коронавірусу, наприклад, США вишлють Індії партію кисню, ліків та матеріалів для виготовлення вакцин.