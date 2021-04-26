ВОЗ: из-за COVID-19 пострадали кампании вакцинации от других болезней

"Это значит, что 228 млн детей прямо сейчас уязвимы для смертельных болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь, желтая лихорадка и полиомиелит", - подчеркнул он.

Глава ВОЗ отметил, что больше всего пострадали кампании вакцинации от кори, во многих странах они отложены более чем на год.

"Последнее исследование ВОЗ показывает, что в первом квартале 2021 года службы плановой иммунизации были прерваны более чем в трети стран мира", - добавил Габреісус.

Из-за проблем с иммунизацией возникают вспышки болезней. Например, серьезные вспышки кори произошли в нескольких странах, в том числе Демократической Республике Конго, Пакистане и Йемене.

"Поэтому мы должны быстро переломить ситуацию и оправиться от этих потрясений", - заявил он.